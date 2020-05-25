قرار وزاري بوقف تراخيص البناء بـ4 محافظات وكل المدن الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" الخميس الماضي، بوقف أي أعمال بناء خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية.

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وقال السيسي،: "إيقاف للبناء محدش يبني، أنا اديتك ترخيص بـ10 أدوار لكن الأرض متستحملش لأ لازم يتراجع خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة".

وتابع: إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا.

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