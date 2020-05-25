قام بفعل سيئ لا يليق بأزهري.. إحالة صاحب واقعة "اجري يا شيخ" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إحالة الطالب طالب صاحب واقعة الهروب من الشرطة، أثناء محاولة إقامة صلاة العيد أمس بنبروه بمحافظة الدقهلية - للتحقيق، بصفته طالبا بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال عباس، في تصريحات له، إن الطالب محول للأزهر من التربية والتعليم العام قبل الماضي، وهو بالمرحلة الإعدادية، وإحالته للتحقيق تمت بناء على مخالفته لقرارات الدولة وفتاوى وقرارات الأزهر والأوقاف والإفتاء، ولأنه لا يحمل تصريحا بالعمل كإمام، وقام بفعل سيئ لا يليق بطالب ينتمى للأزهر.

كانت وزارة الأوقاف طالبت قطاع المعاهد الأزهرية بتوقيع العقاب القانوني الرادع للشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري، أمس الأحد، في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

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وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة تتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري، الطالب بالصف الثالث الثانوي، الذي أساء استخدام الزي الأزهري، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.

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