سر دورية أمنية كشفت عصابة تزوير العملات في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية.

البداية أثناء مرور قوة أمنية بقيادة الرائد إبراهيم حسن والنقيب هشام شهاب معاوني مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين (تاجر أحذية، تاجر فاكهة – لهما معلومات جنائية– يقيمان بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة)، يستقلان سيارة قيادة الأول وبحوزتهما 250 ورقة مالية فئة الـ100جنيه مقلدة وورقة مالية فئة الـ200جنيه مقلدة.

أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، اعترفا بتحصلهما عليها من نقاش مقيم بمدينة السادس من أكتوبر تم ضبطه، وبمواجهته قرر أنه وسيط لهما وتحصل على المضبوطات من محاسب بمصنع مقيم بمدينة السلام بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده- مقابل 5 آلاف جنيه.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المحاسب حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته (300 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة - 10 ورقات مالية فئة الـ100جنيه مقلدة).

أمام العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وطباعة وتقليد تلك العملات باستخدام جهاز لاب توب و2 طابعة ألوان، وتم بإرشاده ضبطهم، وضبط (100ورقة مالية فئة الـ50جنيه مقلدة بإجمالي 5000 جنيه - 25 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة بإجمالي 2500 دولار - 100ورقة مالية فئة الـ100دولار مطبوعة وجه واحد - الأدوات والخامات المستخدمة في عملية تقليد الأوراق المالية).

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى النيابة العامة للتحقيق.