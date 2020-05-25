بعد 3 جرائم.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال". أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلين) سبق اتهام أحدهما في 37 قضية سرقة؛ مقيمين بدائرة مركز شرطة كرموز؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما؛ وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى أحد عملائهما سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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