جريمة "ليلة الوقفة".. سائق توك توك يقتل حماه أمام زوجته في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق توك توك حياة والد زوجته بطعنتين نافذتين في مركز كرداسة شمال محافظة الجيزة؛ إثر رفض زوجته العودة إلى المنزل.

تفاصيل الجريمة التي وقعت ليلة وقفة عيد الفطر المبارك تعود إلى تلقي العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز كرداسة.

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تحريات المقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين سائق توك توك "34 سنة" وزوجته؛ بسبب رفضها العودة إلى عش الزوجية، والاستمرار بمنزل أسرتها.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تزامنا مع وصول الأب من الخارج، فاستل السائق سكينا، وسدد طعنتان لوالد زوجته "حماه"، فأرداه قتيلا في الحال. وتمكنت قوة تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.