الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية الخطرة وتجار الأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت مديرية أمن أسيوط حملاتها الأمنية المكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتي استهدفت قرية بني رافع بدائرة مركز شرطة منفلوط لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأثمرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن ( 4 بنادق - بندقية خرطوش) بحوزة 5 متهمين، تنفيذ 52 حكم قضائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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