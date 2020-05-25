"توصيلة الموت".. كشف غموض مقتل سائق توك توك في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن في البحيرة غموض العثور على جثة سائق توك توك، وتبين أن شخصين وراء الجريمة، حاولا سرقة التوك توك الخاص بالقتيل.

ورد بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (سائق توك توك) بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم، والعثور على مركبة "التوك توك" قيادته، وما قرره والده بخروج نجله بتاريخ 26 /4 /2020 للعمل على المركبة المشار إليها الخاص به وعدم عودته.

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نجحت جهود فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة في تحديد مرتكبي الواقعة (سائق – عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة اتفاقهما على سرقة إحدى مركبات "التوك توك" من قائدها، وفي سبيل تنفيذ مخططهما أعدا سلاحا أبيض "سكينا"، وقاما بتاريخ الواقعة باستقلال مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجني عليه من مدينة وادي النطرون بزعم توصيلهما لقطعة أرض زراعية كائنة بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز.

وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام أحدهما بمباغتة المجني عليه والتعدي عليه بالسكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستوليا على حافظة النقود الخاصة بالمجني عليه، وهربا دون الاستيلاء على المركبة، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بقطعة أرض متاخمة لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.