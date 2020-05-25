الداخلية: ضبط 6 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5984 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، 1745 سيارة مخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 150 دراجة نارية مخالفة، 156 مركبة "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.