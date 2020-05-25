لظروفه الصحية.. الداخلية تنقل مسنًا من مسكنه للمستشفى بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استجابت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لطلب مسن ونقله من مسكنه للمستشفى لتلقي العلاج لعدم قدرته على الحركة.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة في نقله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى.

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على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدته في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطن الذي تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.