للحد من "كورونا".. الداخلية تغلق 567 محلا ومطعما مخالفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتي من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1698 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، ضبط 567 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتصدي لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.