خلال 24 ساعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بحملات مكبرة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 654 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و133مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، و6 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط الترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.