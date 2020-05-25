مصر | ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود عن ضبط (5984) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين خلال 24 ساعة.

كما تمكن رجال الشرطة من ضبط (1745) سيارة مخالفة، وتم ضبط (150) دراجة نارية مخالفة، وأثمرت الجهود عن ضبط (156) مركبة "توك توك" مخالفة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

اقرأ أيضا...

Advertisements