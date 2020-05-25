شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 97% من السلع التموينية للمواطنين عن شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة (العامة- المصرية)، والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الإنتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو 2020 بنسبة تصل إلى 97%.

وأشار التقرير، الصادر إلى أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصة في صرف سلع فارق نقاط الخبز، والتي كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر.

وبحسب التقرير الوارد إلى وزير التموين من شركتي الجملة، فإن الشركتين قد وفرت 19 سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتبارًا من يوم 27 مايو الجاري تمهيدًا لقيام المواطنين بصرفها اعتبارًا من أول شهر يونيو (الاثنين الموافق 1-6-2020)، وذلك في المواعيد المقررة مسبقًا لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يوميًا من الساعة ٧ صباحًا حتى السابعة مساءً طوال شهر يونيو 2020.

وأكد المصيلحي على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر المقبل، وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع وإتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.