شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم، وأسفرت الحملة عن المرور على 12 منشأة غذائية وتم تحرير7 محاضر للمخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67 وكذا تحرير 5 محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67، كما تم إيقاف تشغيل 2 منشأة غذائية وإعدام 200 كيلو أغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم المرور على أحد مصانع تعبئة اللحوم والمواد الغذائية بدائرة شنوان مركز شبين الكوم، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر للمخالفة للقرار رقم 96 و97 لسنة 67 وتم ضبط 708 كيلو من اللحوم وسحب 5 عينات لتحليلها بالمعامل للتأكد من صلاحيتها، فضلاً عن تحرير محضر تعدي على أفراد الحملة، وتم إلقاء القبض على المتهمين واستمرار أعمال التفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم والثلاجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل الحفاظ على صحة الأغذية المتداولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.