شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. متنزهات وكورنيش النيل في بني سويف خالية من المواطنين في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت حدائق ومتنزهات وكورنيش النيل في محافظة بني سويف، وأغلب الشوارع والميادين والمساحات الخضراء، والمواقف، في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، من أي مظاهر من تلك التي اعتادتها أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المُستجد.

واستمرت الحدائق والمتنزهات في غلق أبوابها أمام المواطنين، والذين التزموا بيوتهم تنفيذًا لقرار منع التجمعات، وخلت كذلك الشوارع من المارة والسيارات.

فيما منعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، المواطنين من التواجد بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، كذلك غلقه أمام حركة السيارات، اليوم الثاني على التوالي، مع توفير طرق بديلة للمرور خارج ساعات الحظر.