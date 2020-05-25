شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف السادة المحافظين كلاً في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,265

تعافي 4,807

وفيات 764

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