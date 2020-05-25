شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب الوقائي» ينفذ أعمال تعقيم وتطهير لشوارع عزبة «الفواريقة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق الطب الوقائي أعمال تعقيم لشوارع عزبة «الفواريقة» بمدينة سمالوط، بعد ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، تم تحويلها منذ يومين بمستشفى الصدر بمدينة المنيا.

وأفادت مصادر طبية أنه جاري الآن نقل الحالة لمستشفى العزل بملوي بعد قضاء يومين بمستشفى الصدر، والحالة لشاب يبلغ من العمر 44 عامًا، ويدعى «ع ع ا» يعمل سمسارًا.

وطالب فريق «الطب الوقائي» أهالي المنطقة بتطبيق العزل المنزلي الذاتي، خاصة في ظل تردد أن الحالة خالطت بعض المواطنين.

وطالب بعض الأهالي بضرورة تطبيق عزل للمنطقة إحترازيًا، مشددين أنهم بدأوا في نقل بعض المواد الغذائية والتموينية والأدوية للمنازل التي طبقت العزل منزليًا بصورة إحترازية، مع توفير الكمامات ووسائل الوقاية.