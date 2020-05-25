شكرا لقرائتكم خبر عن خروج رضيع من «عزل ملوي» بعد ثبوت سلبية تحليله.. وارتفاع عدد المتعافين لـ246 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج طفل رضيع بعد ولادته داخل مستشفى عزل المصابي بفيروس كورونا المستجد في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، الأحد، بعد التأكد من سلبية عيناته، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي بالمستشفى.

كان فريق طبي بمستفى عزل ملوي نجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى.

وقال مصدر في مستشفى العزل إن سيدة تدعى «هبه .ق»، 29 سنة، من محافظة أسيوط، وضعت مولودها داخل مستشفى العزل، وتم أخذ مسحة من الرضيع وبتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا تبين سلبيتها.

في السياق، احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي بخروج 16 متعافيا من فيروس كورونا، جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي في مارس الماضي إلى 246 شخصا.