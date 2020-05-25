شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغك أمانك».. مبادرة للإبلاغ عن مخالفات الأسعار والبناء والحظر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة بنى سويف مبادرة «بلاغك أمانك» بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وخصصت رقم واتساب 01552190365 للإبلاغ عن مخالفات زيادة الأسعار أو البناء على أراض زراعية أو التعدي على أملاك الدولة أو أي مخالفة لتعليمات حظر التجوال.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية الحيوية، مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خاصة التعديات في المهد الواقعة ممن يحاولون استغلال الظروف الراهنة.

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، مشددا على أنه يراهن دائما على وعي المواطن، الذي لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف أن ثانى أيام عيد الفطر المبارك شهد غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، وغلق مواقف السيارات وطريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعة قرارات الحكومة على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام بكافة المدن والقرى، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع والقرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

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