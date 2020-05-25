شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر ملوي»: تعافي 16 مصابًا بكورونا في ثاني أيام العيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي في المنيا، تعافي 16 مصابًا بكورونا، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويواصل الطاقم الطبي علاج 108 مصاب داخل أقسام العزل والرعاية.

بينما لفظت «سهام. م. ج»، 72 سنة، ربة منزل ومقيمة بمركز بني مزار أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي متأثرة بالوباء.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، ظهور 17 مصابًا جديدًا بكورونا، بينهم 4 بمركز ملوي، و4 ببني مزار، و3 بالمنيا، و2 في سمالوط، و2 في أبوقرقاص، ومصاب لكل من مركز دير مواس، ومطاي.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على الاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير، خاصة في مناطق الإصابة.