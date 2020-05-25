شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بإجراءات الحظر في أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء الأحد، التزام المواطنين بحظر حركة التنقل بأحياء مدينة المنيا خلال أيام عيد الفطر، ومدى التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .
وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهم، مؤكدا انها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن.
كما شدد المحافظ على أصحاب السوبر ماركت، بضرورة الغلق طالما أنها لا تحتوى على خدمة التوصيل للمنازل، وضرورة اتباع تعليمات الدولة المصرية حفاظًا على صحة المواطنين.
كان محافظ المنيا قد تفقد كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءًا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، حيث تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
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