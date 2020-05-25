شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا»: تعافي 3 حالات جديدة من مصابي كورونا.. والحصيلة 432 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى عزل إسنا خروج 3 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، من بينهم رجل يبلغ من العمر 88 عامًا، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى وتماثلهم للشفاء التام وتحول نتائجهم لسلبية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 432 حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم خروج 3 حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحرصت الدكتورة إلهام محمود، وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المرضى وتوزيع أطباق الحلوى ابتهاجًا وسرورًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد، مؤكدة أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون ويواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المرضى وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي لهم لتجاوز الأزمة، مؤكدة أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي،

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.