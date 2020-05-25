شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف توريد القمح ثالث أيام عيد الفطر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تقرر إيقاف أعمال التوريد بمواقع استلام القمح أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتستأنف غدًا الثلاثاء، ثالث أيام العيد.

وأشار إلى استلام وتوريد 1578 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد وحتى آخر أيام شهر رمضان، إلى 187 ألف و804 طن قمح، بنسبة 94% من المستهدف.

وأاضاف أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو المقبل.