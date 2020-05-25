شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 10 شقق من أصحابها في التجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم شن حملة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وعودتها لحوزة الجهاز لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون بتحويل هذه الوحدات السكنية لعدد ٢٠ محلا تجاريا.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن جهاز المدينة يشن حملات مكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالحى الثالث، تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.

وأكدت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لمنع المخالفات وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالقضاء على أي مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة.