شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تخصيص أماكن لدخول مصابى كورونا بمستشفيات العلاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان المستشفيات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى فيروس كورونا بجانب تقديمها للخدمات الطبية، بها مداخل خاصة لمصابى فيروس كورونا حتى لا يتم الاختلاط بينهم وبين المرضى الأخرين .

وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن ال20 مستشفى المخصصة حديثا بالمحافظة لاستقبال مصابى كورونا، تم تجهيزها من خلال وزارة الصحة مع تدريب الأطباء على طرق التعامل مع المصابين لسلامتهم وسلامة المرضى الأخرين بالمستشفى .

ينشر الخليج 365، قائمة المستشفيات التي تستقبل مصابى فيروس كورونا للفحص والعلاج .

مستشفي حميات امبابة

مستشفي الشيخ زايد التخصصي

مستشفي منشأة القناطر المركزي

مستشفي صدر العياط

مستشفي أم الأطباء

مستشفي أم المصريين العام

مستشفي الصف المركزي

مستشفي الوراق المركزي

مستشفي البدرشين المركزي

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مستشفي امبابة العام

مستشفي بولاق الدكرورالعام

مستشفي التحرير العام

مستشفي الحوامدية العام

مستشفي اطفيح المركزي

مستشفي العياط المركزي

مستشفي ابو النمرس المركزي

مستشفي أوسيم المركزي

مستشفي 6 اكتوبر المركزي

مستشفي 6 اكتوبر للتأمين الصحي

مستشفي الواحات البحرية المركزي

وكان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن ضم 20 مستشفى صدر ومركزي وحميات وعام إلي مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة لأستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد وتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة أكلينيكيا وحتى العزل وتلاقى العلاج وذلك بعد قيام وزارة الصحه برفع كفاءة تلك المستشفيات وتطويرها بالشكل المناسب وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للحجر الصحي وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي تنفذها الدولة .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم اختيار هذه المستشفيات بناء على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة الجيزة من قبل وذلك وفق عدة معايير من حيث عدد الأسرة التي بها شبكات غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوفر وحدات الغسيل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي بما يتناسب مع عدد الأسِرَّة