شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال .. ورئيس الأرجنتين بالاحتفال بيوم الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال . كما بعث الرئيس السيسى، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس البرتو فرنانديز رئيس جمهورية الارجنتين بمناسبة الاحتفال بيوم الثورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال .. ورئيس الأرجنتين بالاحتفال بيوم الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.