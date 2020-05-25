الارشيف / أخبار مصر

الإسكان تسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد  10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وعودتها لحوزة الجهاز لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون بتحويل هذه الوحدات السكنية لعدد (٢٠ ) محلا تجاريا. 

 

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن جهاز المدينة يقوم بشن حملات مكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالحى الثالث، تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.

 

من جانبها أكدت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لمنع المخالفات وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالقضاء على أى مخالفات او مظاهر للعشوائية داخل المدينة. 

Advertisements

 

WhatsApp Image 2020-05-25 at 10.54.55

 

 

WhatsApp Image 2020-05-25 at 10.54.39

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا