شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم.. حمولتها 24ألف حاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365”، عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكورى "HMM"، قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية، عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة حركة الملاحة بالقناة، ثم متابعته رحلة عبور السفينة من مقر المارينا الجديد شرق القناة والمطل مباشرة على القناة الجديدة، وقد وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى محطات مراقبة الملاحة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامةربيع رئيس الهيئة، الربان هشام فوزى كبير مرشدين ممتاز والربان مدحت النجار كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن جون كيون.

و أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة نجحت فى تعزيز المكانة الرائدة للقناة كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التى حظيت بأهمية بالغة فى الأونة الأخيرة، فى ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة القناة تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى وتسبقها بخطوات من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة والتى لم تتوقف عند افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث يجرى حاليا العمل على إنشاء جراجات جديدة بالقناة تتيح زيادة عامل الأمان الملاحى والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة، علاوة على تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال تطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجديد وتحديث أسطول القاطرات المصاحبة وغيرها من الوحدات المساعدة خلال رحلة الإرشاد فى القناة.

كما أكد الفريق ربيع إدراك قناة السويس للظروف غير المواتية التى تمر بها صناعة النقل البحرى من جراء إنتشار فيروس كورونا المستجدCOVID 19، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة و مراعاة ما تتطلبه إدارة الأزمة الحالية من تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا فى هذا الصدد إلى اتخاذ الهيئة بعض الإجراءات الاستباقية من خلال منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لأنواع مختلفة من السفن العابرة.

وتتبع السفينة صاحبة الرقم القياسى فى عدد الحاويات المحمولة بسعة23,964 حاوية مكافئة، الخط الملاحى الكورى الجنوبى "HMM"، والتى تم تدشينها إبريل الماضى لتكون باكورة تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتى دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة لبناء 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم.

ومن جانبه أشاد الكابتن جون كيون ربان السفينة الأكبر والأضخم عالمياً، بإجراءات السلامة البحرية التى تتبعها إدارة هيئة قناة السويس والتى ساهمت فى عبور السفينة بكل أمان ويسر، على الرغم من الأبعاد غير المسبوقة للسفينة، مثمناً فى هذا الصدد الدور الذى يلعبه مرشدو القناة خلال رحلة العبور وتحليهم بالمهنية والكفاءة العالية علاوة على روح التعاون والود.

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