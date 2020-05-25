شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان بـ 100 وش... يهاجم تل أبيب أمام الكاميرات ويستقبل طائرة شحن إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن السفارة الإسرائيلية لدى تركيا قالت إنه لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط إسرائيل حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما.

وفى وقت سابق قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو إن السلطة الحاكمة في تركيا والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية لاتحاول حل المشكلات لكنها تصنعها، وأكد خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري سيصل إلى السلطة قريب جدًا.

وأضاف زعيم المعارضة أنه لا يوجد بتركيا أي مشكلة لا يمكن حلها، يمكن حل جميع مشكلات تركيا بالعقل والمنطق والوحدة، إن من عليهم حل المشكلات في تركيا هم من يصنعون المشكلات والأزمات. .يعني؛ إن من بالسلطة لا يحلون المشكلات بل يضيفون مشكلات إضافة للموجودة.

كانت صحيفة أحوال تركية المعارضة، نشرت مقالا يكشف تورط سلطة أردوغان فى إعداد قوائم لقتل المعارضين وأماكن لتخزين الأسلحة وهو ما ينذر بتورط البلاد فى حرب أهلية.

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وأشار المقال إلى أن الشائعات دارت عن محاولة انقلاب جديدة فى الآونة الأخيرة، وأن مسؤلى حزب العدالة والتنمية قالوا إن مثل هذه المحاولة سيتم إبطالها كما حدث فى 15 يوليو 2016، مضيفا :" فى الوقت نفسه، يعترف أنصار الحزب بإعداد قوائم القتل وأماكن تخزين الأسلحة، لأنهم يتعهدون بوضع نهاية دموية لأى حادث. وفى الأسبوع الماضى اتضح أن بعض هذه القوائم تحوى أسماء الجيران."