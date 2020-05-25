شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تراخيص أعمال البناء غير المتوفرة بها اشتراطات البناء والجراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلعت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

جاء ذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

Advertisements

وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

وستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.