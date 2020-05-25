أخبار مصر | الري: غرف عمليات ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه خلال العيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الري: غرف عمليات ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة خلال إجارة عيد الفطر المبارك، لحل أي مشاكل تطرأ بمياه الرى بالإضافة إلى مياه الشرب مع تكليف مهندسى الرى بالمحافظات بالمرور على الترع ومتابعة مناسيب المياه.
وأكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة، أن هناك لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.
وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه فى ضوء توقف المزارعين عن الرى خلال عطلة العيد، وذلك بتخزين المياه فى نهر النيل للاستفادة منها بعد انتهاء فترة العيد، مؤكدا أنه تم تنظيم عمل نوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.