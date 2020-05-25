شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: صرف 97% من مقررات شهر مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة "العامة – المصرية " التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الانتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو 2020 بنسبة تصل إلى 97 ٪؜ .

وأشار التقرير إلي أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصة صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى يوم 20 من كل شهر، كما تم توفير 19 سلعة لتسليمها لبقالين التموين ومنافذ الصرف ضمن مقررات شهر يونيه المقبل ليتم صرفها لأصحاب البطاقات اعتباراً من أول الشهر المقبل وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب "بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية" يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً طوال أيام الشهر

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