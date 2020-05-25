شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا، فى بيان اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات، بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالى 19 مليار دولار، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى فى السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات انتاج البتروكيماويات فى مصر والمنتجات التى توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتى تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذى يسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبى.

واكد الملا، أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع فى الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأن المشروعات الجديدة تشتمل على مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية بعدد من مشروعات انتاج البتروكيماويات القائمة، لافتا إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجستية التى تمت إقامتها فى كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى الى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائى بزيادة القيمة المضافة.

وأوضح التقرير، الذى تلقاه الوزير من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حول موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بهدف زيادة الانتاج المحلى من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا أنها تسير بخطى جيدة لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وان هذه المشروعات يأتى فى مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة انتاجية 202 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و 650 الف طن منتجات بترولية ، حيث تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الامريكية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية و الاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الامريكية US DFC ، US EXIM BANK ، وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لانتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 850 الف طن منتجات بترولية فقد تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتى بى اس دبليو وشيرد الانجليزيتين والبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الارض المخصصة لاقامته بالعلمين وجار الاعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة انبي، لافتا إلى بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار فى اقامة مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين .

وفيما يتعلق بمشروع انتاج البيوتاديين، أو المطاط الصناعى بمجمع ايثيدكو بالاسكندرية ذكر التقرير انه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع ويجرى حاليا تجهيز الأعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة انتاجية 36 الف طن.

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وبالنسبة لمشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط، فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادى النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشارى المشروع مع شركة انبى وتم البدء فعليا فى الاعمال المبكرة للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتى تدخل فى صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة و الخرسانة الجاهزة وغيرها.

وبالنسبة لمشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة بإستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 الف متر مكعب الواح خشبية فقد تم ابرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجارى العمل فيها بالاضافة الى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة فى التمويل .

وفيما يتعلق بمشروع الايثانول الحيوى باستثمارات 110 ملايين دولار فقد تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر.

وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية فإن تكلفته الاستثمارية تبلغ حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحرى لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية ، كما يجرى حاليا إعادة دراسة مشروع انتاج البروبيلين والبولى بروبيلين بمجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالاسكندرية فى ظل المستجدات العالمية.

كما أشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولى اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لانتاج 50 ألف طن سنويا من منتج البولى اسيتال الذى يدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية والألكترونيات وأجزاء السيارات ، وكذلك مشروع انتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 الف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار ويعتمد فى انتاجه على مادة اليوريا ، وجار أيضاَ دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ .

ولفت التقرير، إلى العمل حاليا على مشروعات تطوير وزيادة طاقة الانتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين بالإسكندرية.