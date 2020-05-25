شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى عزل بنى سويف وارتفاع حالات الشفاء لـ 91 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الاثنين، فى بيان له عن تعافي و خروج 7 حالات جديدة من المستشفى بينهم طفل وجميعهم من محافظة الفيوم، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة منذ افتتاح المستشفى فى الخامس من مايو الجارى.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

بدوره، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

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وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.