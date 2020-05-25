مصر | تفاصيل سقوط عصابة "التكاتك" بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط عصابة "التكاتك" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت عصابة متخصصة في سرقة "التكاتك" بمنطقة حلوان، في أيدي الأجهزة الأمنية بقيادة ملازم أول عبدالرحمن عصام.

البداية عندما خرج الملازم اول عبدالرحمن عصام، رئيس الدورية الامنية بقسم شرطة حلوان، بحملة امنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمني في شوارع المدينة، واثناء السير بمنطقة أطلس دائرة القسم، استغاث أحد المواطنين ويدعي مفتاح علي مفتاح، ١٦ سنه، سائق توك توك، ومقيم عرب الوالدة، عن قيام شخصين بالركوب معه من منطقة عرب الوالدة وطلبوا منهم توصيلهم الي منطقة أطلس، وعندما وصلوا قاموا بإشهار الاسلحة البيضاء في وجهه، وانهالوا عليه بالضرب حتى تمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به.

وعلي الفور قامت قوة أمنية باصطحاب المبلغ ومداهمه موقع السرقة، حتى تمكن من ضبط المتهمين وهم محمد أحمد محمود، ٢٢ سنه، عاطل ومقيم شارع ١٦ العزبة البحرية، وشريف محمد عوض، ٢٠ سنه، عاطل ومقيم منشية جمال عبدالناصر، وبحوزتهما التوك توك المبلغ بسرقته.

تم اقتيادهما الي ديوان الشرطة وبمواجهتهم أقروا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهمان على النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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أقر أيضا.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات المهربة جمركيا وتسييرها بمستندات مزورة

وتعددت سرقات وسائل النقل، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيًا بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات "بدون أوراق" عبر صفحات موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية تحت مسمى "سيارات بدون أوراق "عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يقوم من خلالها بعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق، ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة، بإجراء التحريات تبين قيام المذكور بعرض سيارة ملاكى للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أمكن ضبط المتحرى عنه (مقيم بالوراق بالجيزة - سبق إتهامه فى 15 قضية "سرقة وسائل نقل").. حال إستقلاله سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية (محلية الصنع)، وبالكشف على السيارة تبين إختلاف أرقام لوحاتها وأنها مبلغ بسرقتها بمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيًا بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات " بدون أوراق " عبر صفحته الإلكترونية المشار إليها، وأقر بسابقة تصرفه بالبيع فى (2) سيارة لعميله "سىء النية " (تاجر رخام – مقيم بـدائرة قسم شرطة حلوان)، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته سيارتان، وأضاف بتحصله عليها من (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – سائقان، مقيمين بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافهم وضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم (توكيل رسمى عام فى بيع السيارات خالى من البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية - 2 توكيل فى بيع سيارات مختلفة البيانات - 5 تراخيص سيارات مختلفة البيانات - بطاقة رقم قومى بإسم أحدهم"وجميعهم مزورين").

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات المستولى عليها والمهربة جمركيا بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهم المضبوط، أو إصطناع مستندات ملكية ولوحات معدنية لها " محلية الصنع " ذات بيانات سيارات مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل بالإشتراك مع (المتهم الهارب)، وتم بإرشادهم ضبط (10) سيارات مستولى عليها وكذا 3سيارات لم يستدل على بيانات مسجلة لها، كما تم بإرشاد أحد المتهمين بمخزن ملكه كائن بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ضبط (مجموعة من أبواب السيارات مختلفة الماركات - 3 أسقف سيارات مختلفة الماركات - مجموعة من أجزاء السيارات والمختلفة الماركات) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.