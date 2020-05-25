شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 25 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تبدأ مستشفى القاهرة الفاطمية وهي مستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا، في استقبال الحالات. فيينا.. يقدم وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير إلى البرلمان خطة المرحلة الرابعة من تخفيف القيود وفتح البلاد في أعقاب أزمة كورونا. نيقوسيا.. تبدأ وزارة النقل القبرصية رفع إجراءات الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين إلى قبرص. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 17,265

تعافي 4,807

وفيات 764

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