شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال أيام العيد للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء استعدت لشهر رمضان المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل بداية الشهر الكريم.

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وأشار حمزة، إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.