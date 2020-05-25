19 شهيدا و350 مصابا.. "الأطباء" تتهم الصحة بالتقاعس عن حماية الفرق الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اتهمت نقابة الأطباء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وزارة الصحة والسكان بالتقاعس عن أداء دورها في حماية أرواح الأطباء بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت النقابة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك: إن "مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين".

وأضاف البيان، "أن واجب وزارة الصحة حيال الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم".

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واتهمت النقابة الوزارة بالتقاعس في توفير الحماية اللازمة للأطباء: "للأسف الشديد امتنعت الوزارة عن إجراء التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، وتعنتت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، مع التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط"، على حد وصفها.

وحملت النقابة الوزارة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء، مؤكدةً في بيانها أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها.

ودعت النقابة جموع الأطباء باتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتهم أثناء العمل، ومنها:

- توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

- تلقى التدريب الفعلي على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

- إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

- توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

- إخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب.

وطالبت في نهاية البيان بسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم، حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن.