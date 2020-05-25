أخبار مصر | رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، واستمرار في انخفاض درجات الحرارة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ساعات النهار، في منطقة القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما طقس ساعات الليل، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء، توقع خبراء الأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية فقد جاءت كالتالي:



درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 30

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درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في ابو رماد الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32