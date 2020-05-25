مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حقيقة هروب "شيخ" من الشرطة بسبب صلاة العيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. حقيقة هروب "شيخ" من الشرطة بسبب صلاة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

الداخلية" تكشف عن حقيقة هروب "شيخ" من الشرطة بسبب صلاة العيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية.

بداية الواقعة، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجري يا شيخ)، وتم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية من ضبطه.

ضبط صاحب فراشة جمع المواطنين لأداء صلاة العيد في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

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علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

لقى لص حقائب، مصرعه، بمنطقة الهرم، خلال سرقته حقيبة سيدة ثلاثينية العمر، حال سيرها بالشارع، بعد أن لقنه الأهالي "علقة موت" أودت بحياته في الحال.

وعلى الفور تمكنت القوات من القبض على شريكه في الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بـ امبابة (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث سير بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، في أول أيام عيد الفطر، وعلى الفور أخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا اليوم الأحد، مفاده بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بمنطقة إمبابة شمال المحافظة

