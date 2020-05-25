شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: إلغاء الإجازات طوال أيام العيد لتجميع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة قررت إلغاء الإجازات والراحات الأسبوعية، خلال أيام عيد الفطر، واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع، وإعلان الطوارىء لكل العاملين بالنظافة، وذلك لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات من المنازل، بالتزامن مع الإجازات، وتوقعات بزيادات كبيرة فى حجم المخلفات بكافة المحافظات.



وأكد المقدس، لليوم السابع، أن هناك 6 مناطق للزبالين بالقاهرة الكبرى، هم: أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – إمبابة، الخصوص – القليوبية"، وتجمع يوميا حوالى 16 ألف طن من المخلفات الصلبة من المنازل.

وأشار إلى أن هناك نحو مليون زبال يعمل فى أعمال تجميع القمامة، والنقل، وإعادة التدوير، رغم انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبا بتوفير مستلزمات للحماية، مثل: الكمامات، والجوانتيات، وأحذية مماثلة للعاملين بالمذابح، لعدم قدرة الكثير من الزبالين على توفير تلك المستلزمات، قائلا: حاولنا بالمجهود الذاتى توفير مستلزمات حماية، وجمعنا من أعضاء مجلس النقابة 2000 جنيه واشترينا كمامات، لأن مرتبات العمال لا تستحمل توفيرهم للمستلزمات، لكن أيضا من الصعب تكرار الأمر، ورغم ذلك مازلنا نعمل دون أى تقصير.

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ولفت نقيب الزبالين، إلى أنه تم وقف الاجتماعات والمقابلات مع الأعضاء إلا فى حالات الضرورة القصوى، التزاما بتعليمات الدولة ووزارة الصحة، وعلى العاملين في جمع القمامة عدم التقصير في العمل مع مراعاة استعمال الكمامات.

ووجه بمتابعة إزالة المخلفات بشكل يومى، وعدم تراكم القمامة بعد فرزها، ونقلها إلى المقالب العمومية، موضحا أنه أكد على ضرورة التخلص الأمن من المخلفات، ونقلها إلي المقالب العموميه حفاظا علي أرواح المواطنين، وخاصة لاقتراب المناطق العمرانية من مناطق عمل أعضاء النقابة، حفاظا على المواطنين، وذلك لحين تخصيص الحكومة أماكن جديدة خارج المناطق السكانية.