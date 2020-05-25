شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات تحديث خطوط المترو فى العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الدولة اهتماماً بالغاً برفع كفاءة مرفق مترو الأنفاق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كأحد ركائز النقل فى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك من خلال التوسع فى المرفق بإضافة محطات جديدة للخدمة، وبالتالى استيعاب عدد أكبر من ركاب المترو خلال العام، بالإضافة إلى تشغيل وتحديث الخطوط العاملة، جنباً إلى جانب تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

ووضعت الهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالى الجديد 2020/2021، خطة طموحة تتضمن عددا من المشروعات الهامة، والتى أبرزتها خطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 - 2021/2022).

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وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز تفاصيل مشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة من واقع خطة التنمية للعام المالى الجديد على النحو الأتى :

1- قدرت جملة الاستثمارات المقترحة لمشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة خلال العام 2020/2021 بنحو 3.4 مليار جنية.

2- يشمل المشروع تطوير الخطوط العاملة ومنها توسعات محطة المرج الجديدة.

3- يستهدف المشروع توفير الأمن الصناعى لمترو الأنفاق.

4- يتضمن المشروع تطوير قطارات وتجديدات السكة لكل من الخط الأول والثانى والثالث.