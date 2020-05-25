شكرا لقرائتكم خبر عن 16.9 مليار استثمارات لتنفيذ مشروعات قومية بـ"قناه السويس" رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت خطة التنمية للعام المالى 2020/2021، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، استثمارات بنحو 16.9 مليار جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 19/20 قدرها 9.9 مليار جنيه أى بنسبة زيادة تربو على 70% وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسع التى تزمع القيام بها بالرغم من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأكدت خطة التنمية، توجيه الاستثمارات لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، ومنها استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد 4 أنفاق منها نفقين بمحافظة بورسعيد ونفقين بمحافظة الاسماعلية، استكمال المشروعات الاستراتيجية على قناه السويس ( إنشاء رصيف بحرى شرق محطة الفردان – استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة – استكمال أرصفة تراكى معديات القناة الجديدة – حماية الميول الجانبية لرصيف تصدير مجمع الفوسفات بالعين السخنة).

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ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد البدء فى تنفيذ بعض المشروعات القومية (إنشاء كوبرى الفردان ورأس بنياس، تطهير بحيرة المنزلة ومريوط، تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحرى، تكريم منتجع الجلالة، بناء وشراء 38 سفينة صيد)، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير لمصاحبة السفن الكبيرة المنتظر عبورها بعد تطوير القناة.

وتشمل الخطة المستهدفة، تطوير اسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد وتطوير معديات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها، وتنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة وتطوير نظم اصلاحها.