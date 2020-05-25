شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تكليفات لقيادات وزارة الرى فى إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عدد من التكليفات لقيادات الوزارة في المحافظات، لتنفيذها خلال عيد الفطر، لتجنب حدوث أزمات. وفى التقرير التالى نرصد التكليفات التى حددتها الوزارة. 1- رفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات على مدار الساعة . 2- مراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف. Advertisements 3- إعداد تقرير اسبوعي بموقف متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتأهيل الترع المتعبة. 4- استمرار غلق حدائق الرى على مستوى الجمهورية خلال فترة اجازات عيد الفطر المبارك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد . 5- رصد أى تعديات قد تحدث على المجارى المائية ونهر النيل خلال عيد الفطر المبارك والعمل على إزالتها في مهدها. 6- التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 تكليفات لقيادات وزارة الرى فى إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.