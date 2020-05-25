كل ما تريد معرفته عن تحويل مزارع الدواجن من المفتوح للمغلق × 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، فوائد مشروع تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح حاليا إلى النظام المغلق والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية، واتحاد منتجى الدواجن برعاية مجلس الوزراء.

- تنمية وتطوير مشروعات الإنتاج الداجنى التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

- مساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق بتطبيق نظم التحول من المفتوح للنظام المغلق.

- استخدام طرق التهوية الحديثة وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى، وتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.

- توفير كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن، وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها، وتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق.

- العمل على مساعدة المزارع غير المرخصة فى استيفاء الاشتراطات ومتطلبات استخراج التراخيص بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، والمشاركة فى سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية مع أصحاب مزارع الدواجن بمشاركة أطراف البروتوكول للتوعية بأهمية تحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وتطبيق العزل الحرارى وتحديث المعدات.

- تلقى طلبات أصحاب المزارع للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى وتحويلها إلى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لإعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لتحويلها للطرف الثانى وهو البنك الأهلى.

- موافاة إتحاد منتجى الدواجن والبنك بحصر بمزارع الدواجن القائمة موضحا به العنوان وبيانات الاتصال وسعة التربية فى كل مزرعة، والتنسيق مع جهات الولاية بالدولة لتخصيص قطع أراضى بالمحافظات لإقامة مجمعات مزارع دواجن بها سواء لإقامة مزارع جديدة أو نقل المزارع التى يتعذر توفيق أوضاعها وترخيصها إليها.

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- التزام البنك الأهلى وفقا للبرتوكول بتلقى ترشيحات وزارة الزراعة مدعمة بالدراسات المعدة من قبل الإتحاد العام لمنتجى الدواجن للمزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى.

- يلتزم البنك بإفادة وزارة الزراعة بكافة الطلبات التى ترد إليه مباشرة من المزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى ودراسة إتاحة التمويل اللازم لأصحاب المزارع المرشحة من قبل الطرف الثالث وهو اتحاد منتجى الدواجن بما يتوافق مع خطة وزارة الزراعة.

- المشروع يستهدف تمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات، وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، على أن يتم ذلك فى إطار حزمة تمويلية تشمل أى من مجالات التمويل والسياسة الائتمانية بالبنك.

- إتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها من خلال البنك الأهلى، وتوفير الخدمات المصرفية ( لأصحاب المزارع) من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين.

- يقوم إتحاد منتجى الدواجن، بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، ودعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة موضوع البروتوكول للاستفادة من خبراتها وضمان أكبر دعم للمبادرة لتحقيق النتائج المرجوة.

- تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات لأصحاب مزارع الدواجن للتوعية بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى واقتصادياته وأحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الدواجن.

- يلتزم الإتحاد بتقديم الدعم الفنى اللازم ودون مقابل للمزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وإجراء المعاينات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المزرعة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وإعداد الدراسات اللازمة للتحول استرشادا بالعمليات التى قامت بها شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتحديد قائمة استرشادية بالشركات الموردة لمستلزمات أنظمة التحول. وتقييم نهائى عن اكتمال تطوير المزرعة وفقا للمواصفات.

-التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682) للاستفسار.