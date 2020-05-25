شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تقدمها "صيدلة حلوان" للوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان مجموعة من المعلومات والنصائح حول الوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية، حتى نستمتع بالعيد بدون اضطرابات صحية، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيمان حجاج قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من النصائح للوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية التى قدمتها الدكتورة شاهندة محجوب حيث أكدت على أن اهم مبدأ فى الوقاية من اضطرابات عيد الفطر هو التدرج فى تغيير عادات الطعام والنوم والحركة التى يفرضها الصيام، والعودة إلى نظام الحياة الصحى بكثير من الوعى لذلك يجب اتباع النصائح التالية:

1- الاعتماد على الوجبات الصغيرة المتعددة لأن فى هذه المرحلة الانتقالية يكون جهازك الهضمى أقل تحملا لكميات الطعام الكبيرة التى تؤكل دفعة واحدة ولعل أهم وجبة من هذه الوجبات هى الفطور الصباحى، لأنه يغنيك على عدم الإفراط فى الطعام بقية اليوم.

Advertisements

2- تجنب الدهون واختر السمك والدجاج بدل لحم البقر والضأن، وانزع الشحوم من شرائح اللحم التى تتناولها.

3- أكثر من شرب الماء بما لا يقل عن 8أكواب يوميا، فهذا إضافة لفائدته فى الوقاية من الجفاف فى حر الصيف، فالماء يجنبك الإفراط فى تناول المأكولات المغرية المتوفرة فى كل مكان أيام العيد.

4- الحد من تناول السكريات خاصة أن كانت ممزوجة بالدهون والتعويض عنها بسكريات الفواكه البسيطة وبعض العسل، كذلك يجب التقليل من النشويات المكررة واستبدالها بمنتجات القمح الكامل.