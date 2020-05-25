شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح طبية لتجنب إرباك جهازك الهضمى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التغير المفاجئ فى مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المتناول بعد صيام رمضان من مسببات مشاكل للجهاز الهضمى، ولهذا نرصد أبرز النصائح الطبية، لتجنب عسر الهضم، وفقا لتصريحات للدكتورة ضحى عبده أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث :-

- التدرج فى تعويد المعدة على البدء بكميات قليلة من الطعام

- تصغير حجم الوجبات لتجنب إرباك الجهاز الهضمى وإتاحة الفرصة لعملية هضم مريحة وكاملة

- الالتزام بوجبات محددة وتنظيم مواعيد تناولها

- تجنب الاستمرار فى التقاط الطعام طوال اليوم كى تتاح للجهاز الهضمى فرصة القيام بوظائفه على نحو طبيعى.

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- التحول المفاجئ من الصيام إلى الإفطار يسبب عسر الهضم أو حموضة المعدة أو الإسهال ومن المهم الحفاظ على العادات الغذائية السليمة ووجبة الإفطار

- يجب أن تكون الوجبة الغذائية خفيفة

- الابتعاد تماماً عن بداية اليوم بتناول الحلوى الدسمة والمجهزة للعيد لما فيها من ضرر الإصابة بعسر الهضم.

- عدم الإفراط فى تناول كعك العيد لعدم إرباك الجهاز الهضمى وحدوث تلبكات معوية.

- تناول كمية كافية من المياه من 2 إلى 3 لتر خلال اليوم.

- الحرص ممارسة الرياضة لما لها من تأثير مفيد على صحة الإنسان وكذلك تساعد فى حرق الدهون.