إجراءات وزارة التموين بمصانع بنجر السكر للوقاية من انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات "صباحا ومساء" واستلام محصول بنجر السكر من المزارعين، وإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الدخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد . ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن وزارة التموين بمصانع بنجرشركة الدلتا للسكر للوقاية من انتشار فيروس كورونا فى نقاط محددة. 1-تصميم وتنفيذ كبائن تعقيم الأفراد وتركيبها أمام أبواب المصانع ،كإجراء احترازي من الوقاية من انتشار فيروس كورونا . 2- توفير كواشف حرارى للكشف على درجات الحرارة للعاملين قبل دخولهم المصانع يوميا . Advertisements 3- يتم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بشكل مستمر 4-استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول 5-‏ توفير كافة المستلزمات الوقائية للعاملين 6-توزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن . 7- استلام ما يقرب من مليون و500 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 216 الف طن سكر أبيض سائب حتى الآن لتوفيره للمواطنين

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