"حماية المستهلك": تشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل لجان للمرور على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى طوال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بشأن التأكد من توافر السلع بالأسواق وطرحها للمواطنين دون استغلالهم من جانب التجار.



وأضاف اللواء راضى عبد المعطى، أن الجهاز يعمل حاليا على تفعيل منظومة الرقابة وكذلك الحماية من أجل المستهلك إضافة إلى إجراء حمالات رقابية بشكل مستمر وضبط أى شخص يحاول التلاعب، إضافة إلى إنشاء العديد من الإدارات المختلفة بالجهاز حرصا على حقوق المواطن خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



ويهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل



يذكر أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588أو رقم " الواتس آب " خدمه المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية

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