شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال شوال" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد هلال عيد الفطر الصغير بسماء مصر والوطن العربي طوال الليل بالأفق الغربي وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار او فقط العين المجردة فيمكن ملاحظة الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

من ناحية أخرى سوف يرصد هذه الليلة عطارد كنقطة خافته بالعين المجردة إلى يمين هلال القمر في حين يرصد الزهرة ببريقه الساطع إلى أسفل يمين هلال القمر بالنسبة للراصد.

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القمر وصل مرحلة الاقتران المركزي يوم الجمعة 22 مايو عند الساعة 8:39 مساء بتوقيت السعودية ( 5:39 مساء بتوقيت جرينتش).

يوما بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقة نحو مرحلة التربيع الأول ، وبمراقبتة خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية في ليالي العيد .

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود القمر أو غروبه في وقت مبكر، فضوء القمر عادة يطمس الأضواء الطبيعية في السماء.